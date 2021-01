0 Facebook Gianni il rider resta senza lavoro: “Posti lontano da casa e colloqui andati male, sono deluso” News 8 Gennaio 2021 16:43 Di redazione 2'

Non ha ancora trovato un lavoro. Nonostante le tante offerte ricevute dopo gli appelli lanciati in seguito alla violenta rapina, Gianni Lanciato non ha ancora ottenuto un impiego. Diverse le problematiche, dalla lontananza ai colloqui andati male.

La notizia è stata riportata da Il Mattino. Queste le parole di Lanciato: “Sono grato a chi mi ha offerto la possibilità di avere un’occupazione a tempo indeterminato, come i tanti imprenditori che mi stanno chiamando dalla provincia. Ma sono un po’ deluso dopo aver fatto l’ennesimo colloquio ieri in una nota catena della grande distribuzione. Non è andata come mi aspettavo. Ho ricevuto tante offerte, ma molti posti sono troppo lontani da casa“.

Ha concluso il rider: “Premesso che non ringrazierò mai abbastanza tutti quelli che si sono adoperati per me sin dall’inizio, non sono tuttavia rimasto soddisfatto. Anzi, ho tanta rabbia a dire il vero, perché mi sento mortificato dopo che, per ben quattro volte, anche questo colloquio con la stessa catena di supermercati è andato male“.

Intanto sui social si è scatenato un polemico dibattito. In molti hanno accusato il rider di non volersi accontentare e di non aver sfruttato le opportunità che tante persone nelle sue condizioni non hanno avuto. È anche vero che nessuno, tranne l’interessato, sa come sono andati i colloqui.