Diego Maradona, discussione tra i figli per il test del Dna: "Dobbiamo farlo tutti" Calcio Napoli 3 Dicembre 2020

Considerate le ultime polemiche in merito alla paternità di Diego Armando Maradona di Megali Gil, la giornalista Cinthia Fernandez ha affermato (così come rivelatole da un amico d’El Pibe de Oro) che i figli di D10S hanno creato una chat.

Come riportato da Eltrece Tv, i ragazzi avrebbero discusso tra loro in merito alla vicenda. Nel gruppo ci sarebbero Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr e Verónica Ojeda, in rappresentanza di Dieguito Fernando.

I figli di Maradona hanno cercato di capire come affrontare la situazione e la richiesta di Megali Gil di sottoporsi al test del Dna. Sarebbe avanzata l’ipotesi di sottoporre tutti al test per eliminare qualsiasi dubbio sulle varie e presunte paternità del Diez.

Ovviamente Dalma e Giannina non ne avrebbero bisogno, chi si sarebbe rifiutato – nonostante la battaglia fatta per ottenere il riconoscimento – sono stati Diego Jr. e Jana. Questo, secondo l’opinionista Yanina Latorre, potrebbe aprire un nuovo scenario.

Fare il test a tutti, con la scusa di sapere se Megali Gil sia sul serio la figlia di Diego, potrebbe diventare il pretesto per accertarsi che tutti i ragazzi siano sul serio i figli di Maradona.