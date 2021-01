0 Facebook Paolo Fox attaccato a Domenica In: “Non ti vergogni?”. Imbarazzo per Mara Venier Spettacolo 5 Gennaio 2021 14:00 Di redazione 2'

Grande ospite della prima puntata di Domenica In del 2021 Paolo Fox. L’astrologo è stato accolto nel salotto televisivo di Mara Venier, con una prima battuta della conduttrice, che ha voluto bacchettarlo per le previsioni del 2020, che, considerato l’anno vissuto, non sono andate tanto bene.

Cosa è successo a Domenica In a Paolo Fox

“Eh non è andata molto bene, ora mi raccomando, stai attento a quello che dici perché potrà essere usato contro di te”, queste le parole della conduttrice. Parole a cui Fox ha risposto: “Come dico sempre l’astrologo non è un indovino, sono il primo a dire che sono indicazioni, che l’oroscopo non è una scienza esatta. Però, attenzione, perché avevo detto che sarebbe stato un anno molto bello per la Vergine e nonostante la pandemia per molti lo è stato. Penso a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, a Matano ad esempio che sta conducendo da solo La Vita in diretta (..)”.

La Venier ha cercato di mettere una ‘pezza a colori’, rendendosi conto che le parole di Paolo Fox avrebbero potuto far storcere il naso al pubblico: “Beh è stato un anno terribile per tutti… anche un ristoratore può essere della Vergine e a lui certo non è andata bene”. Ma anche dopo la puntualizzazione della Venier, Fox ha continuato a dire che nel 2020 la Vergine ha avuto diversi benefici economici.

L’attacco a Paolo Fox

E’ bastato poco perché partissero gli attacchi da parte degli ospiti in studio, ma anche del pubblico di Twitter. Guglielmo Mariotto in collegamento, gli ha domandato: “Ma quando non ci prendi ti vergogni un po’?”. L’astrologo si è giustificato: “Beh sono il primo a dire che non è verità assoluta però se la gente mi dà ancora fiducia…”.

Poi è stata la volta di Giovanna Ralli: “Trattami bene il Capricorno che l’anno scorso avete detto cose belle e si è visto come è finita!”. Non sono mancate le offese pesanti su Twitter: “Tra un po’ scoppia a piangere e se ne va, segnate”, questi e tanti altri i tweet “acidelli”. C’è però chi ha provato a difenderlo, definendolo un santo per non aver perso la pazienza davanti a tutti quelli attacchi.