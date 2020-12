0 Facebook Mara Venier “strizza” l’occhio a Massimo Ranieri: “Avrei voluto una storia con te” Spettacolo 28 Dicembre 2020 16:42 Di redazione 1'

Massimo Ranieri è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica In. Il cantante è tornato nel salotto televisivo della sua grande amica Mara Venier ed era inevitabile che i due regalassero al pubblico un allegro siparietto.

Mara Venier e la frecciatina a Massimo Ranieri

Come sempre è stata super Mara a stuzzicare il cantante. Dopo aver detto a Massimo Ranieri quanto si emoziona a sentirlo cantare, ha confessato un desiderio che non sarebbe mai riuscita a realizzare: avere una storia con lui.

“Un vero artista, ogni volta che ti vedo mi emoziono come una bambina”, queste le parole con cui la Venier ha accolto Ranieri. Poi è passata alla confessione: “Mi spiace non aver mai avuto una storia con te, perché l’avrei avuta volentieri. Ma non mi hai mai filato, mi vedevi come una sorellina. Ma quale sorella, ma salutame a soreta”. Il cantante napoletano spiazzato dalle parole della Venier, ha risposto: “Dai non mettermi in imbarazzo. Avrei avuto l’occasione di corteggiarti ma tu all’epoca eri fidanzata (…)”.