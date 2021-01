0 Facebook Cadavere di una donna ripescato in mare: è di una badante di Castel Volturno scomparsa Cronaca 5 Gennaio 2021 15:23 Di redazione 1'

E’ di una donna ucraina di 58enne residente da oltre 20 anni a Castel Volturno, il corpo senza vita ripescato lo scorso 27 dicembre a Ostia, alla foce dell’Idroscalo. Il corpo, in evidente stato di decomposizione al momento del ritrovamento, è stato identificato dalle forze dell’ordine grazie alle impronte digitali.

Il figlio aveva presentato denuncia di scomparsa a metà dicembre. Probabilmente il corpo della donna è arrivato all’Idroscalo di Ostia trascinato dalle correnti dalla Campania fino al nord. Secondo quanto ricostruito, la donna viveva in una delle baracche vicino la foce del fiume Volturno, in Campania. Sul suo corpo non sono stati rilevati segni di violenza.

La donna, pur non avendo reati a carico, era nella banca dati delle forze dell’ordine per alcune pratiche legate ai permessi di soggiorno.