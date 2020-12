0 Facebook La guerra per lo spaccio a Forcella, perché Ciro Caiafa è stato ucciso Perché Ciro Caiafa è stato ucciso. Il 40enne genitore di Luigi, morto dopo una rapina a 17 anni, sarebbe stato coinvolto in un conflitto tra 'piazze' Cronaca 31 Dicembre 2020 18:04 Di redazione 2'

Aveva precedenti penali, per questo era già noto alle forze dell’ordine. Ciro Caiafa fu arrestato nel 2016 a Barra (quartiere dell’area Est di Napoli) dai Carabinieri. Il 40enne fu trovato in casa di una donna 58enne e incensurata che gli diede rifugio.

All’epoca Caiafa era considerato un elemento di spicco del clan Terracciano–Mazzanti che operava nel cuore dei Quartieri Spagnoli, al centro della città partenopea. È probabile che il movente che ha scatenato l’agguato mortale di questa notte sia legato all’attività illecita dello spaccio di stupefacenti.



I sicari hanno fatto irruzione nell’abitazione di Caiafa sita in via Sedil Capuano, nel quartiere San Lorenzo. Con lui c’era Gennaro Di Martino, 28enne incensurato e noto nella zona per essere un tatuatore. Il 40enne, papà di Luigi il 17enne ucciso lo scorso ottobre dopo una rapina, è poi deceduto presso l’ospedale Vecchio Pellegrini.

De Martino è stato invece dimesso con 10 giorni di prognosi per una ferita d’arma da fuoco al fianco sinistro. Come riportato da Il Riformista, gli investigatori stanno seguendo la pista della droga. È possibile che Caiafa sia stato ucciso per una ‘faida’ iniziata per la vendita di cocaina a Forcella.

