Spettacolo 31 Dicembre 2020 17:49

Stefano De Martino sarà anche attore. Protagonista sul piccolo schermo della serie ‘Che Dio ci aiuti 6‘ insieme a Elena Sofia Ricci che interpreta Suor Angela. Il ballerino e conduttore napoletano prenderà parte ad alcuni episodi.

L’ex marito di Belen Rodriguez ha ben impressionato gli altri attori. Di lui, Elena Sofia Ricci, ha detto: “Un tipo brillante e gioioso – ha raccontato a Nuovo Tv -, che si è subito sentito a suo agio in questa nostra grande famiglia di matti. Abbiamo così capito che il motivo del suo grande successo è proprio questa sua grande spontaneità e allegria“.

Come riportato da Dilei, Stefano De Martino ha dichiarato: “Noi la chiamiamo “zia”, perché è uno spirito molto giovane – parlando di Elena Sofia Ricci -. È una persona molto generosa, ci dà consigli che ci fanno bene, che aiutano a migliorarci non solo sul set. All’inizio mi dava molti più consigli. Ma ormai conosco il mio personaggio, come Elena Sofia conosce il suo, però certo ci sono delle scene che si interpretano in un modo e che magari potrebbero essere interpretate in un altro. Allora lei mi spiega il suo punto di vista, così come a volte faccio io con lei. È un modo per migliorarsi“.