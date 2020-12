0 Facebook Agguato a Napoli: morto il papà di Luigi Caiafa, il 17enne ucciso durante una rapina Cronaca 31 Dicembre 2020 09:44 Di redazione 1'

E’ di un morto e un ferito il bilancio dell’agguato di questa notte, avvenuto nel centro storico di Napoli. La vittima è Ciro Caiafa, padre di Luigi Caiafa, il giovane ucciso da un poliziotto durante una rapina.

L’uomo, di 40 anni, è stato portato al Pronto Soccorso del Pellegrini verso l’una di notte con diverse ferite da armi da fuoco ed è morto poco dopo.

In ospedale è giunto Gennaro Di Martino, ragazzo di 27 anni incensurato, ferito al fianco. Poco dopo il giorvane è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

La sparatoria è avvenuta nell’abitazione della vittima, in via Sedil Capuano, zona San Lorenzo, nel centro storico di Napoli, a pochi passi da via dei Tribunali. Secondo la dinamica si tratterebbe di un agguato.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia Stella, ancora in corso la ricostruzione.