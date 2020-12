0 Facebook Dall’altare delle polemiche per il figlio Luigi, alla morte in un agguato: gli ultimi giorni di Ciro Caiafa Gli ultimi giorni di Ciro Caiafa. Ha scatenato molte polemiche l'installazione di un altare dedicato al 17enne ucciso durante una rapina Cronaca 31 Dicembre 2020 16:34 Di redazione 1'

È stato ucciso da uno o forse due killer mentre era in un basso pronto a farsi tatuare. Ciro Caiafa, 40 anni e già noto alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti penali, ha pagato con la vita dopo la tragedia che colpì suo figlio Luigi.

Il giovane, a soli 17 anni, morì durante un conflitto a fuoco con la Polizia. Gli agenti del corpo dei ‘Falchi, lo intercettarono mentre stava facendo una rapina insieme ad un amico. L’episodio seguì un’altro dramma, la morte di un altro giovanissimo: il 15enne Ugo Russo ucciso mentre voleva rapinare un carabiniere fuori servizio che però aveva con se la pistola di ordinanza.

Gli ultimi giorni di Ciro Caiafa

Ci sono state diverse polemiche che hanno accompagnato questi tristi episodi. Dal murale che Ciro Caiafa ha fatto realizzare in memoria di suo figlio, all’altarino costruito proprio per ricordare il 17enne deceduto. In entrambi i casi il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha sempre manifestato la sua contrarietà a queste tipologia di manifestazioni.