Feltri attacca De Luca. Il Direttore di Libero ha pubblicato un tweet dopo che il Governatore della Campania si è fatto iniettare il vaccino Politica 30 Dicembre 2020

Anche Vittorio Feltri ha commentato la foto che ha mostrato il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca mentre gli veniva somministrato il vaccino anti-Covid. Il Direttore di Libero ha pubblicato in merito un tweet.

Feltri negli ultimi mesi ha spesso elogiato De Luca per la gestione dell’emergenza causata dal coronavirus. Questa volta, però, il giornalista molto spesso al centro delle polemiche per le sue frasi provocatorie, non ha risparmiato una critica al Presidente.

Feltri attacca De Luca

“Sono arrivati quattro o cinque vaccini e uno se lo è fatto De Luca. Bravo. Tutti noi possiamo andare a farci benedire“.

