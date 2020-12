0 Facebook Vaccino in Campania, De Luca vaccinato e aggiunge: “La scuola non aprirà il 7” Cronaca 27 Dicembre 2020 13:01 Di redazione 3'

Arrivato all’ospedale Cotugno di Napoli, il presidente Vincenzo De Luca, ha commentato l’arrivo del vaccino in Campania.”Avevamo qualche preoccupazione – ammette – ma devo dire che il programma e’ stato rispettato in maniera cronometrica. Mi piacerebbe che arrivasse ancora una volta a tutta l’Italia un’altra immagine della Campania, che lavora alla tedesca e che rispetta gli orari e le scadenze”. Poche ore dopo il governatore si è vaccinato e ha dichiarato sui social: “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”.

Al di la’ della giornata odierna, che “e’ stata un’esagerazione” dal punto di vista mediatico, ma serviva per “dare all’Italia un segnale di speranza”, De Luca guarda gia’ oltre. “Stiamo attenti – avverte – perché va bene un segnale di speranza, ma poi bisognera’ fare un’operazione di vaccinazione di massa che dovra’ durare mesi e dovremo dare innanzitutto sicurezza ai cittadini, a cominciare da chi vi parla, che fara’ ovviamente la vaccinazione senza esitazioni. Dovremo arrivare a milioni di cittadini vaccinati se vorremo avere un risultato importante”.

“In questa giornata non c’e’ da sollevare problemi – sottolinea, parlando con i giornalisti all’arrivo all’ospedale Cotugno di Napoli per il V-Day – diamo questo segno di speranza all’Italia, ma poi dovremo ragionare in maniera seria e pretenderemo che ci siano criteri rapportati semplicemente alla popolazione residente. Ogni altro criterio – avverte – sarebbe mercato nero dei vaccini”. “‘Vedo che si parla di riapertura dell’anno scolastico il 7. Questa è una delle cose che mi fanno impazzire in questo paese: fissare le date a prescindere. Ma come si fa a dire apriamo il 7 gennaio senza aver verificato il 3, il 4 o il 5 qual è la situazione epidemiologica. Credo che in Campania non apriremo tutto il 7, anzi sicuramente non apriremo tutto il 7”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “In ogni caso l’idea di mandare a scuola il 50 per cento degli studenti è un’idea che la Campania non condivide – ha aggiunto – Cominceremo a valutare un passo alla volta anche il rientro a scuola dei ragazzi ma sicuramente non in blocco il 50%. Abbiamo fatto uno sforzo per il trasporto, abbiamo raddoppiato gli autobus disponibili ma questo non vuol dire assolutamente niente”.