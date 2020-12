0 Facebook Il commento di Elisabetta Gregoraci al bacio di Pierpaolo con Giulia: “Fa copia e incolla” Spettacolo 30 Dicembre 2020 11:56 Di redazione 2'

Il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi era inevitabile che suscitasse una reazione di Elisabetta Gregoraci. Complice anche lo zampino di Alfonso Signorini che, durante l’ultima punta del Grande Fratello Vip, ha stuzzicato un po’ la show girl.

Cosa ha detto Elisabetta Gregoraci del bacio tra Giulia e Pierpaolo

Dalle parole pronunciate da Elisabetta durante la diretta pare proprio che la vicinanza tra Pierpaolo e Giulia non l’abbia lasciata indifferente. La show girl è apparsa molto infastidita dalla situazione e ha così commentato l’atteggiamento dell’ex velino di Striscia la Notizia: “Sono d’accordo con Stefania, alcuni passaggi sono copia e incolla“.

La risposta di Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta Gregoraci

La Gregoraci poi, non ha gradito che la foto sua e di Pierpaolo sia stata abbandonata in salotto: “Certo che crea più dinamiche la mia foto che tutti loro lì dentro“. Immediata la risposta di Pretelli, che ha voluto dire la sua: “Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona. Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo. Con l’arrivo di Mario e Andrea c’era poco spazio in camera“.

Sulla questione è intervenuta anche Salemi, che si è detta intenzionata a coltivare la relazione con Pretelli: “Caratterialmente devo dire che è da tanto tempo che non mi trovavo così bene con il sesso maschile. Fisicamente è bono“.