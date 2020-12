0 Facebook Medico allergico ai crostacei manifesta grave reazione dopo la somministrazione del vaccino Moderna Cronaca 28 Dicembre 2020 16:45 Di redazione 3'

Anche il vaccino Moderna, come gia’ avvenuto per quello Pfizer, ha dato una reazione allergica in una persona che gia’ in precedenza aveva avuto episodi gravi di allergie, un medico di 38 anni di Boston. Lo riporta la Cnn, secondo cui il problema si e’ risolto subito e l’uomo e’ stato in grado di tornare a casa da solo.

Ha riscontrare la reazione è stato un medico del Boston Medical Center, il dottor Hossein Sadrzadeh, alcuni minuti dopo la somministrazione del vaccino anti COVID “mRNA-1273”, messo a punto dai ricercatori dell’azienda biotecnologica Moderna Inc. e del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Questo e’ il primo caso noto di reazione al vaccino Moderna, dopo che negli Usa ci sono stati sei episodi simili, tutti risolti immediatamente, associati all’altro vaccino approvato. “Sei o sette minuti dopo la somministrazione del vaccino – spiega all’emittente Usa il medico protagonista della vicenda – ho sentito sulla lingua e nella gola una strana sensazione, la stessa che ho avuto prima degli attacchi causati della mia allergia ai molluschi”.

Il medico si e’ iniettato da solo l’epinefrina, ed e’ stato tenuto in osservazione in pronto soccorso per quattro ore, dopo di che e’ stato dimesso. Dopo l’auto-somministrazione con la EpiPen è stato portato immediatamente al pronto soccorso su una barella, dove i colleghi lo hanno trattato con altri farmaci tra i quali steroidi e Benadryl, al fine di contrastare la reazione immunitaria esagerata agli eccipienti del vaccino anti COVID. Nel referto si legge che il paziente è stato portato al pronto soccorso per “mancanza di respiro, vertigini, palpitazioni e intorpidimento dopo aver ricevuto il vaccino Covid-19”. Il medico, che ha dichiarato di provare la medesima reazione con il consumo di crostacei, si è ripreso nel corso della notte e il giorno successivo è pienamente uscito dalla “ribellione” del suo sistema immunitario.

Ancora non e’ chiaro quale potrebbe essere la sostanza contenuta nei vaccini che scatena l’infezione, ma secondo Peter Marks, capo della ricerca dell’Fda, si sta indagando su cinque ‘sospetti’, con il principale che e’ il glicole polietilenico, una sostanza molto usata per la preparazione di farmaci e cosmetici che in casi estremamente rari puo’ dare allergia.

In ogni caso c’è da dire che fenomeni così gravi sono un evento raro, considerando che su oltre 1,1 milioni di persone questo è stato l’unico episodio di reazione allergica severa. Inoltre, la somministrazione dei vaccini è gestito da esperti e ogni persona che si sottopone a vaccino è monitorata per almeno mezz’ora dopo l’iniezione. Per cui, nel caso si verificasse un effetto indesiderato, l’intervento sul paziente sarà veloce e immediato.