Mara Venier nel giorno del vaccino confessa: "Il vaccino contro il Covid? Che dice ministro?" Spettacolo 27 Dicembre 2020

A Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier si parla di vaccino nel giorno del V-Day. Anche in Italia sono stati fatti i primi vaccini al coronavirus, in diverse città infatti il personale sanitario si sta vaccinando. Per l’occasione, l’intera prima parte di puntata è stata dedicata alla tematica.

Tra gli intervistati, anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il siparietto tra la conduttrice e quest’ultimo sta facendo il giro del web. “Ministro io appena posso mi vaccino e lei si vaccina?”, chiede la padrona di casa.

Puntuale anche il ministro afferma che si vaccinerà non appena sarà possibile farlo. Le prime dosi, ricordiamo, saranno somministrate al personale sanitario per tutelare tutti coloro che stanno lottando contro il covid-19.