Tragedia a Battipaglia, comune in provincia di Salerno. Un ragazzino di 12 anni ha perso la vita improvvisamente. Si trovava in strada, in via Trieste, all’interno di un locale dedicato alla vendita automatica h24.

Il dodicenne improvvisamente ha perso i sensi e si è accasciato al suolo, improvviso l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118 hanno provato per circa un’ora a rianimarlo, ma non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno raccolto le testimonianze su quanto accaduto. La notizia della morte del dodicenne ha sconvolto l’intera comunità del comune in provincia di Salerno. La salma del ragazzo è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale locale e nelle prossime ore sarà riconsegnata alla famiglia.