Il vento flagella l'Asse Mediano, cartellone pubblicitario vola sulla carreggiata Cartellone pubblicitario vola sull'Asse Mediano. Il forte vento che da stamattina ha 'colpito' la città, ha causato allarmismo per gli automobilisti Cronaca 28 Dicembre 2020

Paura per gli automobilisti che percorrevano l’Asse Mediano in direzione Aversa. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, il forte vento che da stamattina ha ‘flagellato’ la città, ha fatto staccare un cartellone pubblicitario facendolo arrivare sulla carreggiata.

Cartellone pubblicitario vola sull’Asse Mediano

Sul posto è intervenuto il personale dell’Anas che ha messo in sicurezza la viabilità e delimitato il tratto della carreggiata dove il cartellone è crollato. Per fortuna, dai primi accertamenti, pare che non ci siano stati altri danni o gravi problemi per gli automobilisti.

Molta paura per chi ha percorso la strada in quel momento. Subito è scattato l’allarme con la chiamata ai soccorsi. La viabilità ne ha risentito, con il traffico che è stato bloccato per diverso tempo.