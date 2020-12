0 Facebook Perché Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio si sono lasciati Spettacolo 28 Dicembre 2020 17:57 Di redazione 1'

Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio si sono lasciati. La notizia della separazione era iniziata a circolare, ma non aveva avuto alcuna conferma ufficiale. A spiegare cosa è successo è stato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Salvatore Angelucci è single?

Tanti i followers che avevano chiesto ad Angelucci cosa fosse accaduto con Alessandra. I due comparivano spesso assieme sui rispettivi profili social, così come su quelli di Belen Rodriguez, amica della coppia. A una domanda diretta di un fan: “Perché è finita tra te e Alessandra”, Salvatore ha risposto: “Ok… Io e Ale ci siamo lasciati perchè abbiamo avuto una forte crisi come tutte le coppie di questo mondo… sicuramente non dovuta alle cose che ho letto!”.

Si è trattato, quindi, di una forte crisi che non sarebbero riusciti a risolvere. Angelucci non ha spiegato i motivi precisi e ha preferito rimanere sul vago.