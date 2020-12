0 Facebook Vigile del Fuoco muore folgorato durante un intervento, addio a Tonello Scanu Cronaca 28 Dicembre 2020 17:07 Di redazione 2'

Dramma sul lavoro, vigile del fuoco muore durante un intervento. Stava effettuando dei lavori per la messa in sicurezza di un cavo elettrico quando lo stesso si è staccato all’improvviso folgorandolo. E’ morto così Tonello Scanu, 54enne di Ossi, coordinatore e vicecaposquadra, in servizio al Comando di Sassari.

Com’è morto Tonello Scanu

A dare la notizia è stato lo stesso Corpo dei Vigili del fuoco, con un post di cordoglio su Twitter, accompagnato da un fiocco nero in segno di lutto: “Durante intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi in provincia di Sassari, è deceduto un vigile del fuoco”, si legge. Sgomento nel piccolo comune di 3 mila abitanti. Scanu, vice-caposquadra dei vigili in servizio presso il comando provinciale di Sassari, è morto intorno alle 9 di questa mattina durante un intervento in località “Pala ‘e colora” per un cavo elettrico che si era staccato da un palo a causa del maltempo e del forte vento.

L’incidente è avvenuto sulla strada Serra Lusei, che collega il paese con la strada dell’Anglona. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri della compagnia di Sassari per accertare la dinamica, altre squadre dei vigili del fuoco. La Procura di Sassari ha aperto una inchiesta. Il corpo verrà trasferito all’istituto di patologia forense su disposizione del magistrato di turno. Scanu era sposato e aveva due figlie.

Le parole di Sergio Mattarella

Messaggi di cordoglio dal molti esponenti politici, a esprimere tutto il suo dolore è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Con profonda tristezza ho appreso la notizia dell’incidente nel quale, durante un intervento operativo in provincia di Sassari, ha perso la vita il vigile del fuoco Coordinatore Tonello Scanu”.