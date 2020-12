0 Facebook “Papa Francesco pronto a dimettersi dopo Natale”, la smentita dal Vaticano News 24 Dicembre 2020 13:54 Di redazione 2'

La notizia di possibili dimissioni da parte di Papa Francesco era stata data dal Sussidario.net, che aveva ripreso un’indiscrezione circolata sui media inglesi.

“Le dimissioni di Papa Francesco avverranno senza dubbio dopo Natale e prima del 31 dicembre di quest’anno“, questa la notizia che era arrivata dal’Inghilterra e da una fonte vaticana considerata di fiducia e riportata da Austen Ivereigh, già collaboratore del Vaticano ed ex direttore degli affari pubblici del Cardinale Cormac Murphy-O’Connor (ex arcivescovo di Westminster).

La smentita dal Vaticano

La notizia è stata prontamente smentita da Francesca Immacolata Chaouqui, membro della Commissione di studio e indirizzo sull’organizzazione delle strutture economiche e amministrative della Santa Sede: “Nessuna intenzione di Papa Francesco di dimettersi. Papa Francesco ha quasi completato la riforma della curia che aveva ricevuto come mandato nelle congregazioni generali che hanno portato alle sue elezioni. Non è stato un percorso facile e purtroppo dopo alcuni tentativi di fare chiarezza sulle opacità gestionali è stato costretto a prendere decisioni dolorose ma necessarie. Che certamente -rileva Chaouqui- non lo hanno indebolito ma anzi hanno mostrato tutta la volontà di andare fino in fondo ai progetti di trasparenza”.

“La riforma della curia e sopratutto degli affari economici della Santa Sede sta mostrando un lato non positivo ma la Chiesa e lo stesso Vaticano è molto altro. Sono uomini e donne di buona Volontà che ogni giorno lavorano al progetto della casa comune. Stamattina Bergoglio era nel refettorio di Santa Marta a fare colazione e sorrideva, coraggioso e determinato come sempre. Chi spera nelle dimissioni di Bergoglio -conclude- può tranquillamente continuare a sognarle”.