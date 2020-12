0 Facebook Lutto nel mondo della scuola di Napoli, muore la preside Annarita Quagliarella Cronaca 24 Dicembre 2020 16:15 Di redazione 1'

Brutta notizia dal mondo della scuola di Napoli nel giorno della Vigilia di Natale, è morta Annarita Quagliarella. Preside da oltre vent’anni dell’Istituto comprensivo Bovio-Colletta di via Carbonara e referente per la Campania dell’Associazione Modifica81, era una donna stimata e apprezzata per il suo impegno nel sociale.

Il mondo della scuola piange Annarita Quagliarella

Si è distinta per la sua professionalità e tenacia e per aver combattuto sempre per i diritti dei più deboli. La preside Quagliarella è stata portata via da un brutto male, un cancro che aveva scoperto di avere poco più di un mese fa. A gennaio avrebbe compiuto 62 anni.

LEGGI ANCHE: CONTE ‘A GENNAIO POSSIBILE LOCKDOWN’

La notizia della morte di Annarita Quagliarella, riportata da Il Mattino, ha lasciato attonite le tante persone che la conoscevano. Tanti i messaggi di cordoglio per questa perdita.