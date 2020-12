0 Facebook Cosa è la miastenia oculare, la malattia che ha Rino Gattuso: la spiegazione dopo l’annuncio News 24 Dicembre 2020 13:17 Di redazione 2'

Rino Gattuso al termine del match ha spiegato qual è il problema che ha all’occhio. L’allenatore azzurro da tempo aveva una benda, poi dopo il match contro il Torino si è presentato con gli occhiali da vista e si è notato il problema che ha alla palpebra.

L’annuncio del mister azzurro ha ricevuto il plauso da tante persone, a complimentarsi per il coraggio avuto nel raccontare la sua malattia è stato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: “Trovo davvero di grande significato queste parole di Gennaro Gattuso. Un esempio soprattutto per i piu’ giovani a non arrendersi mai cavanti alle difficolta’ della vita e a superarle anche attraverso lo sport”.

Qual è la malattia di cui soffre Rino Gattuso

La miastenia è una malattia che causa l’indebolimento dei muscoli volontari, che si affaticano rapidamente. Non ci sarebbe una cura definitiva, ma un giusto trattamento contribuisce alla riduzione dei sintomi. Diverse le cause: nella miastenia oculare – che è quella di cui soffre Gattuso – è una forma limitata esclusivamente ai muscoli degli occhi e delle palpebre.

Le parole di Gattuso

Gattuso ha così spiegato la malattia di cui soffre: “Sono dieci anni che ci soffro e’ la terza volta che mi succede: questa volta mi ha preso forte. Passera’, l’occhio tornera’ a posto. Voglio fare un appello a tutti i ragazzini che soffrono quando hanno qualcosa di strano e non si vedono belli allo specchio. La vita e’ bella e bisogna affrontarla senza nascondersi. Ho sentito in giro che sono morto, che ho un mese di vita… state tranquilli che non muoio, sono vivo“.