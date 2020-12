0 Facebook Il dramma di Gattuso: “Ho una malattia, non sono più me stesso” Calcio Napoli 24 Dicembre 2020 08:17 Di redazione 2'

Rino Gattuso confessa il suo male dopo il match del Napoli contro.il Torino. Negli ultimi giorni era andato in panchina con una vistosa benda all’occhio. Poi, al termine della gara, si è presentato ai microfoni di Sky e ha raccontato tutto.

Lo ha fatto a suo modo, schietto, diretto, senza nascondere nulla, per gli altri prima ancora che per sé.

“Soffro di una malattia autoimmune, si chiama miastenia. Sono dieci anni che ne soffro, è la terza volta che mi succede, questa volta mi ha preso forte. Sono 10 giorni che non sono me stesso e voglio dirlo a tutti i ragazzini che hanno paura quando hanno un qualcosa di strano e non si vedono bene allo specchio: la vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, senza nascondersi. I miei ragazzi hanno sofferto in questi giorni nel vedermi così.

Passerà, l’occhio tornerà a posto.

Non sono bello da vedere, ma, tranquilli, passerà anche questa. Ho sofferto, vedo doppio da un occhio, è difficile anche stare in piedi. Solo un matto come me può stare in piedi con questo problema. Non mi piace avere momenti così, io voglio essere sempre cazzuto, sempre sul pezzo. Devo accettarlo perché c’è di peggio nella vita.

Faccio quello che mi piace, che è la mia vita. E, se un giorno devo decidere come andarmene, voglio farlo dove ho trascorso una vita. In mezzo al campo.”