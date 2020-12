0 Facebook Il Napoli stoppato al Maradona dal Torino, Insigne pareggia negli ultimi minuti Calcio Napoli 23 Dicembre 2020 22:56 Di redazione 2'

E’ finita 1-1 la sfida dello Stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Gattuso e il Torino di Giampaolo. Per i campani e’ arrivato finalmente un punto dopo due ko mentre il Torino ha fatto il paio con il pari del turno scorso contro il Bologna. Primo tempo decisamente un po’ bloccato tra due squadre che stasera dovevano provare a dimostrare tanto.

Il Napoli falcidiato dagli infortuni veniva da due sconfitte di fila con Inter e Lazio e la delusione per i due ko consecutivi era stato mitigato in parte ieri dal Collegio di garanzia del Coni che aveva accolto il ricorso degli azzurri per rigiocare Juventus-Napoli , inizialmente vinta a tavolino dai bianconeri per 3-0.

Prima di stasera il Torino aveva conquistato appena 3 punti in 7 partite e l’unica vittoria stagionale in campionato era stata quella in casa del Genoa datata 4 novembre. Frazione decisamente povera di emozioni, poche conclusioni in porta e portieri quasi del tutto inoperosi. Il Torino ha rischiato poco o nulla prendendo campo con il passare dei minuti fino al termine quando e’ stato il Napoli ad aumentare la pressione.

Ma nella ripresa e’ stato il Torino a sbloccarla con Armando Izzo all’11’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il difensore piazzato nella zona destra dell’area si e’ coordinato con il mancino su una palla a mezza altezza e ha fatto secco Meret schiacciando il pallone verso l’angolo lontano.

Un gol che per l’ennesima volta in stagione aveva illuso i granata. Il momento di difficolta’ del Napoli e’ tutto nella scelta dei cambi con l’ingresso dei vari Lozano, Llorente – alla prima presenza stagionale – e anche Fabian Ruiz a cercare di ridare vitalita’ ad una squadra che invece ha trovato il pari con uno dei suoi uomini simbolo, quel Lorenzo Insigne che al 47′ ha infilato l’incrocio con un destro a giro su assist di Zielinski fissando il punteggio sull’1-1 definitivo.