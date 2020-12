0 Facebook Guai a chi tocca Antoniono, Belen Rodriguez su tutte le furie: “Povero fallito” Spettacolo 22 Dicembre 2020 17:32 Di redazione 1'

Non si è mai tirata indietro e quando deve dire qualcosa, non ha peli sulla lingua. Belen Rodriguez piace molto anche per la sua veracità e questa volta ha ricevuto l’applauso da tanti suoi followers.

Belen Rodriguez sbotta sui social

Tutto è cominciato per un commento pubblicato sotto a una foto pubblicata dal suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese. Commento che non è piaciuto a Belen. La bella argentina, soprattutto quando toccano i suoi affetti, non le manda di certo a dire. Così ha deciso di intervenire e rispondere a tono: “Chi si nasconde per commentare in modo negativo è un grandissimo rosicone che non si capacita dell‘entusiasmo altrui, perché chi si nasconde dietro ad un profilo per professare intelligenza è un povero fallito! In tutti i sensi”.

Poi ha concluso con una frase ancora più esplicita, qualora non si fosse capito il senso di quello che aveva scritto: “Della serie caccia fuori le palle e fai accadere qualcosa di bello nella tua vita invece di stare a commentare la mia vita da codardo! Cioè nascosto! Buon 2021!!!”