Belen Rodriguez preoccupata: "Ho un problema con Santiago, aiutatemi" 22 Dicembre 2020

Belen Rodriguez fa molto parlare di sé. La sua vita privata è sempre al centro del gossip ed è la stessa argentina a renderla pubblica attraverso stories e post che pubblica quotidianamente sui social. Non ultima, ad essere in bella mostra, è la sua love story con Antonino Spinalbese, l’hairstylist che ha rubato il cuore della modella.

Non solo gioie però. Essere madri non è per niente facile e la Rodriguez ha voluto condividere un problema con i fan. Questa volta sembrerebbe essere lei a chiedere consiglio ai suoi fan, in particolare riguardo a qualche problema riscontrato con Santiago. Tramite una storia da lei pubblicata ieri abbiamo visto che il piccolo non ama mangiare. La modella dice di diventare pazza visto che non riesce mai a far mangiare suo figlio che nel frattempo si fa una risata insieme alla mamma. Tuttavia Belen ha pensato di condividere questo momento chiedendo consiglio a chi la segue.

Il figlio dell’argentina e di Stefano De Martino ovviamente non ha particolari disturbi, oltre a non avere un grande appetito sembra essere un grande fan della Nutella.