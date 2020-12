0 Facebook Coronavirus, il bollettino di oggi 22 dicembre: 13.318 nuovi casi Cronaca 22 Dicembre 2020 17:28 Di redazione 1'

Il bollettino odierno divulgato dal ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus registra 13.318 nuovi casi (su 166.205 tamponi) e 628 morti (69.842 in totale da inizio emergenza). Ieri a fronte di 87.889 tamponi, i nuovi casi erano 10.872 e 415 le vittime.

Sono 44 in meno i posti letto occupati nelle terapie intensive (2.687 in totale), 197 in meno i ricoveri nei reparti Covid.