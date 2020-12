0 Facebook Belen Rodriguez su tutte le furie: litiga con il fidanzato al bar e chiama i carabinieri Spettacolo 10 Dicembre 2020 21:51 Di redazione 2'

Belen Rodriguez, 34 anni, è dovuta ricorrere all’aiuto dei carabinieri per arginare i paparazzi. Durante un pomeriggio a Roma insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, 25 anni, si è spazientita al punto da correre a chiamare i militari. L’argentina, nella Capitale per registrare Tu si que vales, era seduta al tavolino di un bar quando i paparazzi si sono appostati per immortalare qualche foto da vendere alle riviste di gossip.

La modella si è innervosita al punto da correre incontro a tre carabinieri presenti nelle vicinanze. A raccontare il retroscena è il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana. La tensione però pare non derivasse solo dalla presenza dei fotografi, alla quale la showgirl è abituata, ma da una lite nata con l’hairstylist. Stando a quanto riporta il magazine diretto da Umberto Brindani, al tavolo non si respirava un’aria distesa.

A quanto pare si sarebbe trattata di una lite passeggera considerando che lui, hairstylist di professione, si è persino preso un periodo di aspettativa dal lavoro per godersi la relazione. Da quando i due si sono incontrati per la prima volta, quest’estate, Belen e Antonino sono inseparabili sia nella vita reale che sui social.