Elisabetta Gregoraci ha ripercorso la sua partecipazione al Grande Fratello Vip in una lunga intervista per il settimanale Chi. La show girl ha deciso di lasciare il reality per trascorrere il Natale con il figlio e adesso sta tornando alla routine.

Elisabetta Gregoraci parla di Pierpaolo Pretelli dopo il Grande Fratello Vip

Nel racconto dell’esperienza fatta non poteva mancare un “capitolo a parte” per Pierpaolo Pretelli. I due sono stati molto vicini dall’inizio del reality e si era creduto che tra i due ci fosse qualcosa in più dell’amicizia. Sicuramente l’ex velino di Striscia la Notizia sembrava essere molto preso dalla Gregoraci, lei invece, è stata accusata da più fronti di essersene un po’ approfittata.

Dopo l’uscita della Gregoraci, i due hanno avuto la possibilità di un confronto, che la show girl ha così commentato: “Mi è dispiaciuto il confronto che abbiamo avuto in trasmissione. Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine”.

La show girl ha poi commentato il bacio che c’è stato tra lei e Pierpaolo: “Il bacio in acqua con Pierpaolo? Ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip”. Dopo, ironizzando, ha detto che per trovare un uomo dovrà rivolgersi solo a Maria De Filippi, parole che lasciano intendere come per Pretelli sicuramente non prova nulla di più che un’amicizia.