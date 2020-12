0 Facebook La risposta di Anna Tatangelo spiazza tutti: “Quando una persona è niente” Spettacolo 17 Dicembre 2020 16:44 Di redazione 1'

A chi si sarà rivolta Anna Tatangelo nell’ultimo post fatto sui social? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i tanti follower della cantante, dopo quanto scritto. L’ex di Gigi D’Alessio, molto attiva sui social, ha pubblicato una sua foto con un messaggio molto chiaro.

Il messaggio di Anna Tatangelo

“Quando una persona è niente, l’offesa vale zero (cit. un’amica”, queste le parole di Anna Tatangelo. Parole che hanno immediatamente scatenato la curiosa dei tanti fan che si sono chiesti per chi fosse questo messaggio. In tanti nei commenti l’hanno esortata a fregarsene delle critiche.

La Tatangelo a parte quelle poche parole non ha detto nulla, per cui non si conosce l’offesa che potrebbe aver ricevuto. Essendo un personaggio molto noto, però, capita di essere al centro dell’attenzione, anche in modo negativo. Lady Tata, però, anche questa volta ha potuto contare sull’affetto dei suoi fan.

Il post di Anna Tatangelo