Poggiomarino piange Carlo Avvisato, scomparso a soli 15 anni: "Una notizia assurda" Cronaca 14 Dicembre 2020

Dramma a Poggiomarino per la morte di un ragazzo di 15 anni. E’ scomparso Carlo Avvisato, la notizia è iniziata a circolare sui vari gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il giovane e la sua famiglia.

Dolore per la morte di Carlo Avvisato

Non si conoscono i motivi della morte del quindicenne, i funerali sono stati celebrati questo lunedì mattina presso la parrocchia SS Rosario Flocco nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Tanti i messaggi comparsi in rete per salutare il povero Carlo, che ha incontrato un tragico destino. “Una notizia del genere è assurda. Quanto dolore ci sta dando questo 2020. Condoglianze alla famiglia, mi dispiace tanto. Riposa in pace piccolo angelo”, “Povero angioletto, ma che sta succedendo”, queste e tante altre le parole per il quindicenne.