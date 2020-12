0 Facebook Airola piange Maria Meccariello, madre di due figli muore a 43 anni: ragazzi rimasti orfani Cronaca 14 Dicembre 2020 12:43 Di redazione 2'

Una terribile notizia ha sconvolto la comunità di Airola, a darla è stata la pagina del Comune. Una madre di appena 42 anni, Maria Meccariello, è deceduta, lasciando soli i due figli, due ragazzi di 16 e 18 anni.

Addio a Maria Meccariello

Anni fa era scomparso il padre e adesso anche la madre ha incontrato un tragico destino. La notizia della morte di Maria Meccariello ha sconvolto l’intera comunità. La famiglia qualche settimana fa era stata colpita da altri due lutti, erano morti i genitori della quarantaduenne.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Maria, il comune di Airola invita i cittadini a non lasciare soli i due figli che stanno affrontando un’altra devastante perdita: “Questi giovani – cui esprimiamo profondo cordoglio – non hanno nessuno che possa prendersi cura di loro. A fronte di tali situazioni dobbiamo recuperare lo spirito di Comunità, di unione. Confido nel cuore e nell’attenzione della gente di Airola, faccio appello a loro. Noi come Istituzione saremo vigili. Ma, ribadisco, invito gli airolani a non voltarsi altrove. Questi ragazzi possono essere nostri figli, nipoti. Dimostriamo che in questo mondo vi è ancora speranza”.