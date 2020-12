0 Facebook Morte Maradona, altro figlio non riconosciuto: “Riesumare il cadavere per il test del dna” Spettacolo 14 Dicembre 2020 15:07 Di redazione 2'

Non c’è pace per Diego Armando Maradona, morto lo scorso 25 novembre. Dopo il decesso sono spuntati figli, legittimi e presunti tali, da ogni dove. In ballo c’è l’eredità lasciata dall’ex Pibe de Oro, non solo soldi, ma beni di lusso e diritto che aumentano il patrimonio dell’argentino. Nessuno degli “eredi” vuole rinunciare a una fetta del bottino ed ecco che la battaglia prosegue con colpi di scena.

“Credo che Diego Armando Maradona sapesse di essere mio padre“. A “Live – Non è la d’Urso” ha parlato Santiago Lara, il ragazzo che sostiene di essere un figlio illegittimo del Pibe de Oro e spiega di voler andare fino in fondo a questa vicenda: “Da quando mia madre me lo ha presentato all’età di 3 anni, dice Santiago, io so di essere suo figlio”.

Lara vuole chiedere la riesumazione del corpo dell’ex campione del Napoli per sottoporlo al test del Dna: “Sono determinato da quando abbiamo avviato l’iter per il riconoscimento nel 2004 – spiega – non vorrei chiedere la riesumazione della salma, ma se è l’unica soluzione per dimostrare che Diego Armando Maradona è mio padre, sono costretto”.