Ilary Blasi ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso che potrebbe non essere gradita dalla conduttrice napoletana. Lady Totti, in attesa di iniziare l’avventura dell’Isola dei Famosi 2021, si sta dedicando a un progetto su Instagram.

Cosa ha detto Ilary Blasi a Barbara D’Urso

La Blasi commenta attraverso dei video, supportata da opinionisti esperti di stile e moda, gli outfit dei personaggi famosi che presenziano in tv. La rubrica si chiama “Fahion or Trashion” ed era inevitabile che nel mirino ci finisse anche Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana con il suo programma pomeridiano e quello della domenica sera trascorre molto tempo in onda.

A pensarla così è Ilary Blasi, che commentando gli outfit della D’Urso, ha detto: “Da lei non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni […] Ragazzi vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto”. Parole, quelle di lady Totti, che hanno fatto infuriare i fan della conduttrice napoletana, che hanno intravisto una certa invidia nelle parole dell’ex letterina.