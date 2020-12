0 Facebook Google non va 14 dicembre, problemi per Gmail e gli altri servizi del motore di ricerca News 14 Dicembre 2020 13:41 Di redazione 1'

Problemi per Google in tutto il mondo questo 14 dicembre: i principali servizi dell’azienda di Mountain View, da Youtube a Gmail, non funzionano. Sembra normale invece il funzionamento della barra di ricerca.

Google off 14 dicembre

I problemi sono stati segnalati dagli utenti in tutto il mondo con tanto di hashtag #Googledown. E’ iniziato un vero e proprio tam tam sui social da parte di chi si domanda per quale motivo non va Google questo 14 dicembre.

Sono tutti in attesa di sapere per quale motivo Google non funziona con tutti i servizi e le piattaforme che fanno capo al motore di ricerca.