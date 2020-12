0 Facebook Cosa è successo a Google e Gmail, down del motore di ricerca News 14 Dicembre 2020 13:25 Di redazione 1'

Cosa sta succedendo a Google e Gmail? E’questa la domanda che si stanno ponendo migliaia di utenti in tutta Europa. Dalla tarda mattinata in tanti stanno avendo problemi a entrare nella suite di offerte del noto motore di ricerca.

Cosa è successo a Google e Gmail?

Un malfunzionamento sta interessando i servizi di Google su scala globale. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonche’ Google Drive e YouTube. Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia.

Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #googledown.