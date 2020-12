0 Facebook Perché Gmail non funziona, problemi con Google: cosa sta succedendo News 14 Dicembre 2020 13:16 Di redazione 2'

Problemi con Gmail e Google. Migliaia di utenti in questa tarda mattinata di lunedì stanno riscontrando problemi con il servizio mail di Google e con lo stesso motore di ricerca.

Perché Gmail non funziona?

La notizia è diventata un tam tam sui social, tante persone si sono domandate perché Gmail non va e quali problemi sta avendo Google. Per ora, per molti utenti, è impossibile accedere al servizio mail. Ancora non si sa quale sia il problema e da cosa dipenda questo down. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonche’ Google Drive e YouTube. Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #googledown.

LEGGI ANCHE: COSA STA SUCCEDENDO A GOOGLE E GMAIL

Un disservizio che sta creando non pochi problemi a chi lavora con il drive di Google e utilizza il motore di ricerca. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte del browser.