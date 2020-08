0 Facebook Totti e Ilary Blasi furiosi per la foto di Chanel finita in prima pagina Spettacolo 24 Agosto 2020 09:40 Di redazione 2'

La furia di Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la foto di Chanel finita in copertina. Qualche giorno fa è apparsa su Gente una foto di Chanel Totti con il papà in spiaggia. La foto ritrae padre e figlio in costume da bagno.

Il lato B di Chanel Totti finisce in copertina

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi appare di spiaggia e si vede tutto il lato B. La cosa ha indignato i genitori che mai avrebbero voluto che uno scatto del genere finisse in copertina.

Chanel Totti è minorenne, ha 14 anni e il suo viso è infatti pixellato, come giustamente impongono le norme deontologiche per le foto dei minorenni, ma il lato B appare evidente e in primo piano.

La rabbia di Ilary Blasi e Francesco Totti

Non è chiaro Francesco Totti e Ilary Blasi, se vorranno ricorrere alle vie legali. Intanto, però, su Instagram mamma Ilary ha pubblicato una Storia in cui ha postato sia la foto nella prima pagina incriminata, con una emoji ‘arrabbiata’ a coprire il lato B della figlia, sia un commento che appare uno sfogo sacrosanto.

“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne, senza curarsi del problema, sempre più evidente, della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti“,queste le parole di Ilary Blasi, messaggio ripostato poi da Francesco Totti.