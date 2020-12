0 Facebook Il Napoli rimonta al Diego Armando Maradona: gli azzurri battono la Samp 2 a 1 Calcio Napoli 13 Dicembre 2020 17:27 Di redazione 2'

Il Napoli vince 2-1 in rimonta contro la Sampdoria al “Diego Armando Maradona” nella giornata di campionato in cui si ricorda la scomparsa di Paolo Rossi. Nelle prime battute della gara la squadra di Gattuso parte in maniera aggressiva e crea subito due occasioni con Zielinski, che sembra il piu’ in forma dei suoi. Ma la Samp e’ tonica e reattiva ed e’ pronta a mettere paura a Meret, oggi al posto di Ospina, come successo in un paio di mischie pericolose. Al 20′ la fiammata: Verre lancia Jankto in profondita’ che arrivato davanti a Meret lascia andare un forte tiro di sinistro sotto la traversa per il vantaggio degli ospiti.

Il Napoli batte la Sampdoria

Il Napoli accusa il colpo e fatica a trovare spazio, rischiando in contropiede. Nel finale di tempo Mertens (oggi “falso 9”) e Insigne ci provano, ma Audero si fa trovare pronto. Nella ripresa Gattuso vuole subito cambiare le cose mandando in campo Petagna e Lozano.

I cambi gli danno ragione. Al 53′ Insigne ruba palla a Candreva al limite dell’area, serve dentro proprio uno dei due nuovi entrati, Lozano, che di testa realizza il suo sesto gol stagionale. Poco dopo il messicano potrebbe addirittura fare il secondo, ma viene fermato dal palo. E’ tutto un altro Napoli, che si impadronisce del gioco e al 68′ la ribalta passando in vantaggio. Ancora Lozano la mette forte in mezzo, dove arriva prima degli altri Petagna per il 2-1. I cambi di Gattuso hanno funzionato. L’unica reazione della Samp e’ il tiro dal limite di Candreva disinnescato da Meret.

Poi il Napoli riesce a controllare agevolmente il risultato fino alla fine del match. Ranieri ingabbia Gattuso un tempo ma poi deve arrendersi ai suoi cambi: devastanti gli ingressi in campo di Lozano e Petagna che ribaltano il risultato, per la seconda vittoria consecutiva in campionato e il terzo posto in solitaria, in attesa di capire come finira’ il ricorso per la gara al momento persa a tavolino contro la Juventus.