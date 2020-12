0 Facebook Elisabetta Gregoraci si confessa in tv: “Ho pianto tanto, è tutto in mano agli avvocati” Spettacolo 12 Dicembre 2020 19:53 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci si confessa nella sua prima intervista da quando ha lasciato il Grande Fratello Vip. La show girl è stata ospite di Silvia Toffanin nel programma televisivo Verissimo.

Elisabetta Gregoraci parla del ritorno alla normalità

Dopo aver parlato di Nathan Falco e di cosa le ha detto Briatore appena è uscita dalla casa, ha raccontato quanto è stato difficile tornare alla normalità: “Quando torni alla realtà, è strano. Ho fatto fatica anche a riaccendere il telefonino“.

Non è mancata la discussione sulle tante critiche che ha ricevuto mentre era al Grande Fratello Vip: “Gente assurda che ha parlato di me. Ho messo degli avvocati e faccio fare a loro, com’è giusto che sia. Ho pianto tanto, ho scoperto amiche che in realtà non erano amiche. Con Francesco è stata una storia importante, è finito perché litigavamo troppo. È stato un amore importante per me. Il tocco sul cuore era per la chat delle mie amiche. Anche Maria Teresa Ruta aveva un suo gesto segreto, si tocca i capelli. Fuori alla Casa non avevo nessuno, perché volevo vivere a pieno l’esperienza”.