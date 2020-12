0 Facebook Vaccino anti-Covid, Arcuri: “Pronti a partire da metà gennaio” Cronaca 13 Dicembre 2020 14:56 Di redazione 2'

In questi giorni Governo, Regioni e sindaci lavorano senza sosta per garantire l’inizio della campagna di vaccinazione di massa che la nostra generazione ricordera’ con piu’ forza.

Quando arriva il vaccino in Italia

Abbiamo condiviso con il primo produttore le modalita’ di ricezione e somministrazione dei primi vaccini, speriamo che ai primi 1,8 milioni di italiani sia somministrato per meta’ gennaio”. Cosi’ il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa di presentazione del piano vaccini.

“Abbiamo lavorato con i ministri Speranza e Boccia per consolidare i dati necessari alla prima ondata di vaccinazioni che interessera’ 1,8 milioni di italiani e che riguardera’ il personale socio-sanitario e gli ospiti residenze per anziani. Certamente vaccineremo i primi 1,8 milioni di italiani con gerarchia di priorita’ illustrata in parlamento dal ministro Speranza”, ha concluso Arcuri.

“Ci saranno 300 punti di somministrazione all’inizio” per il Vaccino anti Covid in Italia “e 1500 nei periodi di massa”, ha spiegato il commissario straordinario all’emergenza Covid. “Stiamo elaborando un budget e la scheda del costo di realizzazione dei gazebo. Pensiamo che ci saranno molte persone e molte aziende che svolgeranno questa funzione ‘pro bono’ come ha fatto l’architetto Boeri. Molti ci regaleranno il frutto del loro ingegno affinche’ gli italiani si possano vaccinare”.