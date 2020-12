0 Facebook Dolore per Emma Marrone, la cantante ha perso il cane: il gesto di Stefano De Martino Spettacolo 7 Dicembre 2020 18:10 Di redazione 2'

Emma Marrone ha un filo diretto con i suoi followers sui social. La cantante pugliese condivide gioie e dolori sui social e questa volta, purtroppo, ha pubblicato una brutta notizia.

Morto il cane di Emma Marrone

La Marrone ha comunicato ai suoi fan di aver perso il cane di famiglia a cui lei era molto legata. La cantante ha condiviso la sua immagine con Gaetano – il nome dell’amico a quattro zampe – e il messaggio: “Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto“.

Il gesto di Stefano De Martino per Emma Marrone

Il post di Emma Marrone in poco tempo ha ricevuto molti like e commenti. Tra i tanti amici che le hanno espresso le condoglianze, è comparso anche Stefano De Martino che ha condiviso un cuore nei commenti. La dimostrazione che tra Stefano ed Emma, dopo l’astio passato, è davvero tornato il sereno. Intanto i fan della coppia già sperano in un riavvicinamento diverso.

Il post di Emma Marrone