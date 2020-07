0 Facebook Ultima puntata Made in Sud, Stefano stanco del gossip risponde così: “Cambia” Spettacolo 21 Luglio 2020 10:12 Di redazione 2'

Ha dovuto aspettare l’ultima puntata di Made in Sud per rispondere a tono a Peppe Iodice. Stefano De Martino, conduttore del programma comico, è stato sicuramente uno dei protagonisti di quest’edizione. Considerate le ultime vicissitudini della sua vita, era inevitabile che diventasse la “cavia” perfetta per gli sketch del simpatico comico napoletano.

Stefano De Martino, la risposta durante l’ultima puntata di Made in Sud

Così, puntata dopo puntata, abbiamo assistito a uno scambio di botta e risposta tra De Martino e Iodice davvero divertenti. L’ultima puntata ha visto uno Stefano un po’ più diretto, verrebbe da dire quasi innervosito se non fosse che probabilmente sapesse già dell’arrivo di una battuta del genere. Questa volta il comico ci ha provato prima con una presunto ritorno di fiamma con la Marrone: “Fratimo, ti devo parlare. È l’ultima puntata di Made in Sud, poi comincerà un’estate rovente per te. Io ho paura perché ci perdiamo di vista, tu fai le scorribande con le vrenzole sulle barche. Io ho saputo che c’è stato un ritorno di fiamma, stai ricicciando nel passato. Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone?”. Parole a cui De Martino ha risposto con un semplice: “Ma non è vero”.

E’ quando ha tirato in ballo la suocera che il bel ballerino ha cambiato tono: “Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera ‘Immacolata’ Rodriguez”. La risposta di Stefano è stata diretta: “Ma cambia numero, senti a me“. A nulla è valso il tentativo di De Martino di bloccarlo, Iodice ha incalzato e così concluso: “Mi ha detto testuali parole. ‘Dì al tamarro che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui’.