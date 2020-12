0 Facebook Video inedito di Maradona a due settimane dalla morte: el Diez che firma autografi ai bambini Cronaca 10 Dicembre 2020 12:52 Di redazione 2'

E’ diventato virale in poco tempo un video inedito pubblicato da Matìas Morla, avvocato e amico del Diez, in cui si vede Maradona sorridente mentre firma autografi ad alcuni bambini che si erano avvicinati al suo tavolo al ristorante.

Il video di Maradona che firma

Il legale del Diez, attualmente al centro di innumerevoli polemiche e in contrasto con la figlia dell’ex calciatore Dalma, ha condiviso il commovente ricordo, allegando un messaggio per l’amico che non c’è più. Ha voluto ricordarlo in un momento allegro, mentre si divertiva a giocare con alcuni bambini. Morla non ha spiegato dove è stato girato il filmato, ma i bimbi parlano in inglese per cui con probabilità era lontano dall’Argentina.

Morla ha allegato al post, dal titolo “Ti ricordo” un messaggio per Maradona: “I tuoi ricordi, la tua generosità, il tuo essere amabile, rimarranno conservate per sempre nel mio cuore. I visini di questi bambini non li dimenticherò mai, come non dimenticherò il tempo che hai condiviso con loro, facendoli felici. Questo eri tu, un cuore puro. Mi manchi”.

