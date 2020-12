0 Facebook Lacrime per Elisabetta Gregoraci nella prima notte fuori dalla casa del GFVip Spettacolo 9 Dicembre 2020 12:37 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip, a nulla sono serviti i tentativi di convincimento da parte di Alfonso Signorini, la show girl ha scelto di tornare dal figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci in lacrime dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Accolta dagli applausi in studio, ha ripercorso la sua esperienza al GFVip, il conduttore gli ha fatto vedere anche le tante critiche che le sono state fatte durante la sua permanenza nella casa. Al termine della puntata per la Gregoraci, però, c’è stata una commovente sorpresa. Ad aspettarla in albergo c’era Nathan Falco. La Gregoraci non lo sapeva, così quando è entrata in camera è rimasta a bocca aperta ed è scoppiata a piangere.

La stanza era tutta decorata con palloncini rosa e le immagini dei momenti più belli della Gregoraci al Grande Fratello Vip. Poi è comparso il figlio che ha abbracciato la madre. Elisabetta non è riuscita a trattenere le lacrime. Per lei è stato un momento molto emozionante.