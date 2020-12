0 Facebook Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo separati: la rivalità dopo la fine della relazione Spettacolo 9 Dicembre 2020 12:59 Di redazione 1'

La rivalità tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo arriva anche in televisione. I due cantanti si sono separati e hanno portato la loro “sfida” anche sul piccolo schermo. Lady Tata nelle vesti di coach ad “All Togheter Now” e il cantautore napoletano come giudice sulla Rai con “The Voice Senior”, si stanno facendo conoscere dal pubblico a casa,ma la rivalità non si ferma qui.

Sabato 12 dicembre i due ex saranno protagonisti della prima serata del piccolo schermo. Il cantautore partenopeo condurrà su Rai Uno la serata dedicata a Telethon insieme a Rocio Munoz Morales e Serena Rossi. Alla stessa ora la Tatangelo sarà impegnata con All Together Now su Canale 5, tra i componenti della giuria insieme a J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga.

Insomma una sfida a colpi di musica e talento nella conduzione. Chi vincerà?