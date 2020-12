0 Facebook Elisabetta Gregoraci esce dalla casa del GFVip, si scaglia contro l’ex: “Ha fatto una cosa schifosa” Spettacolo 8 Dicembre 2020 12:07 Di redazione 2'

L’aveva annunciato e l’ha fatto davvero. Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La show girl, quando Signorini ha annunciato che il reality sarebbe durato fino a febbraio, aveva anticipato che avrebbe abbandonato il gioco prima di Natale per poter stare con suo figlio.

Cosa ha detto Elisabetta Gregoraci quando è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP

L’ex moglie di Flavio Briatore è stata in questi mesi bersagliata da critiche, soprattutto da parte dei uno dei suoi ex compagni, Mino Magli. Una volta in studio, Alfonso Signorini l’ha aggiornata su tutto quello che era accaduto ed era stato detto sul suo conto.

Così la Gregoraci ha commentato una per una le dichiarazioni dei suoi ex. Di Francesco Bertuzzi ha detto: “È stata una storia molto importante che ho avuto dopo Flavio. Ho sofferto per questo amore, l’ho lasciato io anche se ancora lo amavo. Era un amore quasi malato stavo molto male, si litigava troppo, ma ahimè è finita”.

Poi è passata a Stefano Coletti: Lo conosco bene, conosco la sua famiglia, è stato la prima persona che mi ha trovato casa a Monte Carlo, qualche volta andiamo a mangiare insieme a pranzo, ma niente di più”. Infine, è arrivata a parlare di Mino Magli, quello che l’ha più attaccata: “Questo è un signore amico della mia famiglia con cui avevo già avuto problemi tanti anni fa. Andava a pescare con mio papà, ha fatto una cosa schifosa. Quando mia madre stava male veniva sotto casa a portare le pizze e poi chiamava i fotografi. Pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa”.