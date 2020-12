0 Facebook Albero di Natale alto 14 metri in piazza Plebiscito: “Un dono di speranza per Napoli e i suoi cittadini” Napoli Città 9 Dicembre 2020 18:21 Di redazione 1'

In piazza Plebiscito sta per arrivare un gigantesco albero di Natale alto 14 metri. A regalarlo alla città è Confesercenti Campania e Napoli che hanno già provveduto a installare quello in piazza Bovio.

Albero di Natale in piazza Plebiscito

Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti, ha spiegato che l’albero di Natale e uno dono ai cittadini e alle imprese: “Abbiamo deciso di fare un dono alla città e alle imprese, provate dalla crisi del Coronavirus. Vogliamo così infondere un po’ di speranza e di gioia nel cuore dei napoletani, con la speranza che l’alberello ci faccia dono di uscire dalla crisi nera della pandemia che ha reso il nostro territorio più povero”.

L’albero di Natale sarebbe dovuto essere montato nella giornata di martedì, ma a causa delle avverse condizioni meteo si è preferito rimandare. Sarà inaugurato sabato 12 e l’intento è quello di farlo diventare il simbolo della speranza che la difficile situazione che stiamo vivendo termini quanto prima. Si attende di sapere in quale punto preciso della piazza sarà colorato e cresce l’attesa per vedere come sarà addobbato.