Nell’anno dell’emergenza Covid-19 le feste di Natale vogliono essere un’occasione di raccoglimento, ma anche di slancio per uscire dalla crisi. Ecco dunque i primi dettagli su cosa ci aspetta tra dicembre e gennaio per le celebrazioni del Natale e del Capodanno 2021.

Per il Natale a Napoli 2020 ci saranno le luminarie del Comune. Le luci di Natale saranno installate l’8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, e resteranno in città fino al 15 gennaio. Il 3 novembre è stato pubblicata la manifestazione di interesse per individuare la società. Ci sarà tempo fino al 13 novembre per presentare le domande. Le luminarie natalizie del Comune si aggiungeranno a quelle già annunciate dalla Camera di Commercio, presieduta da Ciro Fiola, che ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro.

A Napoli le luminarie per il Natale 2020

Le decorazioni saranno installate sia nelle strade che nelle piazze, con panneggi, cascate e sfere luminose. Per le piazze sono previste anche installazioni a tre dimensioni. Le installazioni luminose, quindi, ci saranno nonostante il Coronavirus. “Il 25 ottobre – scrive il Comune – il Governo ha emanato ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid–19, tra le quali è annoverata la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale”.

Il Comune: “Le luci di Natale positive per emozioni”

“In tale quadro – prosegue il Comune – l’Amministrazione comunale intende avviare una serie di interventi e di azioni promozionali a sostegno del territorio e della città di Napoli, tali da contenere, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, il forte impatto psicologico ed economico delle nuove restrizioni. In tal senso ha ritenuto che l’illuminazione e la decorazione della viabilità pubblica, con l’approssimarsi delle festività natalizie, rappresenti uno strumento utile ed opportuno a favorire un clima emozionale positivo in questo momento storico di emergenza socioeconomica e ad assicurare un supporto al tessuto economico e commerciale del territorio”.

Napoli, strade e piazze dove ci saranno le luci di Natale

Strade:

via Roma, tratto da piazza Dante a piazza Trieste e Trento;

via Luca Giordano, tratto da piazza degli Artisti all’incrocio con via Scarlatti;

via Scarlatti, tratto da piazza Vanvitelli fino al ponte di via Cilea;

via Duomo;

decumani (via Benedetto Croce, tratto da piazza San Domenico a piazza San Gaetano);

via San Gregorio Armeno.

Piazze:

piazza Dante;

piazza Trieste e Trento;

piazza dei Martiri;

piazza degli Artisti;

piazza Vanvitelli;

piazza Vittoria;

piazza Municipio;

piazza San Domenico Maggiore;

piazza San Gaetano.

Clicca qui per vedere il Bando ufficiale del Comune di Napoli