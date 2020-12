0 Facebook Lutto a Napoli, addio a Domenico ucciso dal covid: lavorava come vigilante in ospedale Cronaca 9 Dicembre 2020 18:38 Di redazione 1'

Un’altra vittima causata dal coronavirus. Un’altra vita spezzata dal covid19. Questa volta a piangere per l’ultima triste notizia è stata la categoria delle guardie giurate. A Napoli è infatti deceduto un vigilante.

Si chiamava Domenico Stabile. Quest’ultimo aveva 57 anni e lavorava in un nosocomio napoletano, presso l’ospedale San Paolo. L’uomo ci lavorava dal 2011. Gli amici lo hanno ricordato come una persona per bene e in gamba.

Tanti i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. Intanto, come riportato da Il Mattino, è scattato l’allarme contagi proprio per coloro che lavorano come guardie giurate e vigilanti privati.