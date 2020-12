0 Facebook Dramma in bagno, carica il cellulare vicino a vasca di bagno: 24enne muore fulminata News 9 Dicembre 2020 17:53 Di redazione 2'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta in un appartamento di Arkangelsk, in Russia. Una giovane di 24 anni è morta fulminata nella vasca da bagno, la scossa sarebbe stata provocata dallo smartphone che è caduto nell’acqua mentre era in carica.

Giovane di 24 anni muore fulminata nella vasca da bagno

La giovane, si chiamava Olesya, purtroppo è deceduta sul colpo. A trovarla senza vita all’interno della vasca da bagno è stata un’amica che viveva con lei. La giovane, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, ha raccontato così la tragedia: “Ho urlato, l’ho scossa, ma era pallida, non respirava e non dava segni di vita. Ero davvero spaventata. Quando l’ho toccata, ho avuto una scossa elettrica. C’era uno smartphone in acqua, si stava caricando”.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO NAZIONALE COVID-19

I paramedici giunti sul posto hanno confermato che a uccidere la ragazza è stata la scossa elettrica provocata dallo smartphone in carica caduto nella vasca piena d’acqua. Il Ministero russo, poiché non sarebbe il primo decesso avvenuto in una situazione del genere, ha divulgato un comunicato in cui invita i cittadini a fare attenzione: “La tragedia ci ricorda ancora una volta che l’acqua e un elettrodomestico collegato alla rete sono incompatibili. Lo stesso vale per qualsiasi dispositivo mobile”.